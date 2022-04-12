Штайнмайер подтвердил отказ Зеленского принять его в Киеве

Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним.
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что руководство Украины назвало нежелательным его визит в Киев в условиях войны с РФ, говорится в его заявлении.
Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним. Несмотря на готовность Штайнмайера приехать в Киев, поездка не состоится.
"Вместе с президентами стран Балтии и Польши я хотел послать сильный сигнал солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но должен признать, что этого не хотели в Киеве", – рассказал президент Германии.
Немецкая пресса уверена, что за срывом потенциального визита Штайнмайера стоит его многолетняя поддержка двусторонних немецко-российских отношений. В частности, он являлся сторонником строительства Северного потока-2.
Зеленский отказался принимать немецкого президента
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией.
Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако, по данным СМИ, украинская сторона выступила против его визита.
Напомним, ранее Штайнмайер призвал к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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