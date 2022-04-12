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Штайнмайер подтвердил отказ Зеленского принять его в Киеве

12 апреля 2022, 20:03

Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним.

Штайнмайер
Штайнмайер подтвердил отказ Зеленского от встречи с ним / Reuters

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что руководство Украины назвало нежелательным его визит в Киев в условиях войны с РФ, говорится в его заявлении.

Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним. Несмотря на готовность Штайнмайера приехать в Киев, поездка не состоится.

"Вместе с президентами стран Балтии и Польши я хотел послать сильный сигнал солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но должен признать, что этого не хотели в Киеве", – рассказал президент Германии.

Немецкая пресса уверена, что за срывом потенциального визита Штайнмайера стоит его многолетняя поддержка двусторонних немецко-российских отношений. В частности, он являлся сторонником строительства Северного потока-2.

Зеленский отказался принимать немецкого президента

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией.

Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако, по данным СМИ, украинская сторона выступила против его визита.

Напомним, ранее Штайнмайер призвал к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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