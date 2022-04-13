Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставки

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение/ pixabay

В Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

О таком решении сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии (СВДП), участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер. Он отметил, что рад принятию решения.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы с СВДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", – написал он.

Стоит отметить, что ранее крупнейшая политическая сила Германии – Социал-демократическая партия – сдержанно оценивала возможность предоставления Украине тяжелого вооружения.

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