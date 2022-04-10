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Украине предложили купить 100 немецких самоходных гаубиц – СМИ

10 апреля 2022, 15:47

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 позволяют поражать цели противника на расстоянии более 30 километров, в отличие от танков, которым приходится подъезжать ближе.

гаубица Panzerhaubitze 2000
Гаубица Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org

Украине поступило предложение закупить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) производства немецкой компании.

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах. Отмечается, что такое предложение компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann направила в немецкое Министерство экономики.

Вместе с учебным комплектом и запасными частями за 100 таких гаубиц нужно будет заплати 1,7 миллиарда евро. Помимо Panzerhaubitze 2000 предлагаются также другие варианты гаубиц – например, беспилотная версия на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро.

Такие гаубицы позволяют вести огонь по вражеским целям на расстоянии более 30 километров. Это сделает противостояние врагу значительно эффективнее, ведь на танках приходится подбираться к противнику гораздо ближе.

Планируется, что поставка самоходных гаубиц будет производиться по круговой схеме. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки передаст Украине 100 своих гаубиц, а свои запасы такой техники пополнит за счет тех единиц, которые предоставит компания KMW.

Такое решение еще должен утвердить немецкий Федеральный совет безопасности. Как отмечает издание Welt, Минэкономики Германии пока отказалось комментировать возможность такой договоренности, ссылаясь на конфиденциальность информации относительно экспорта оружия.

Отмечается, что гаубицы Panzerhaubitze 2000 внешне похожи на танк. Обычно они не находятся в первом ряду во время боя, а следуют за основными боевыми танками для поддержки с заднего плана на большем расстоянии.

В НАТО обсудили предоставление оружия Украине

Напомним, в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе дальнейшие поставки вооружения Украине в частности тяжелого оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания заявил, что есть "насущная потребность дальше поддерживать Украину". Генсек НАТО подчеркнул, что союзники поставляют оружие Украине для обеспечения его права на самооборону.

Кулеба во время заседания призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине. Он отметил, что нашему государству для защиты от РФ требуется любое оружие, в том числе танки и скоростные реактивные самолеты.

Затем Кулеба отметил, что НАТО как организация не будет пока поставлять Украине оружие для защиты от российского вторжения. При этом он отметил, что Альянс как институция поощряет союзников, чтобы они оказывали Украине помощь для борьбы против России. Также он добавил, что НАТО сейчас служит платформой для обсуждения таких вещей.

Также ранее Руководитель Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что официальный Берлин достиг предела по поставкам Украине оружия из запасов Бундесвера – немецкой армии.

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