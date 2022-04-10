В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и область / соцсети

Российские оккупационные войска уже почти сутки наносят ракетные удары по Днепру и области.

Как рассказал глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram, в Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняются.

"И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", - сообщил Резниченко.

Напомним, ранее в Днепре женщинам, детям, а также людям пожилого возраста рекомендуют эвакуироваться из города в связи с рисками военного обострения.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

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