В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и область

Количество пострадавших до сих пор не известно.
Российские оккупационные войска уже почти сутки наносят ракетные удары по Днепру и области.
Как рассказал глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram, в Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняются.
"И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", - сообщил Резниченко.
Напомним, ранее в Днепре женщинам, детям, а также людям пожилого возраста рекомендуют эвакуироваться из города в связи с рисками военного обострения.
Также мы сообщали, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.
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