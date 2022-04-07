В Днепре рекомендовали эвакуироваться женщинам, детям и пожилым

В Денпре предложили эвакуироваться из города / Reuters

В Днепре женщинам, детям, а также людям пожилого возраста рекомендуют эвакуироваться из города в связи с рисками военного обострения.

Как подчеркнул мэр города Борис Филатов, жителям города, которые уже покинули Днепр, советуют пока не возвращаться.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что эвакуация не должна касаться сотрудников, задействованных на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

Он напомнил о том, что в Донецкой и Луганской областях посоветовали гражданам быстро покинуть территорию этих регионов: "Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр...".

Филатов рекомендовал жителям Днепра и эвакуированным с востока двигаться дальше в сторону западной Украины, где обстановка более безопасная.

Напомним, на сегодня для эвакуации людей из оккупированных городов или территорий, где идут боевые действия, согласовано 10 гуманитарных коридоров.

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