В Днепре рекомендовали эвакуироваться женщинам, детям и пожилым

Борис Филатов предложил двигаться дальше в сторону западной Украины.
В Днепре женщинам, детям, а также людям пожилого возраста рекомендуют эвакуироваться из города в связи с рисками военного обострения.
Как подчеркнул мэр города Борис Филатов, жителям города, которые уже покинули Днепр, советуют пока не возвращаться.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что эвакуация не должна касаться сотрудников, задействованных на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.
Он напомнил о том, что в Донецкой и Луганской областях посоветовали гражданам быстро покинуть территорию этих регионов: "Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр...".
Филатов рекомендовал жителям Днепра и эвакуированным с востока двигаться дальше в сторону западной Украины, где обстановка более безопасная.
Напомним, на сегодня для эвакуации людей из оккупированных городов или территорий, где идут боевые действия, согласовано 10 гуманитарных коридоров.
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