Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

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Эвакуация из Киевской области

В Киевской области 19 марта продолжилась эвакуация из опасных точек региона. Из Броваров и Бучи сегодня удалось вывезти более 3 тысяч человек.

По словам бывшего главы Киевской ОГА Алексея Кулебы, сегодня, 19 марта, удалось продолжить эвакуацию из наиболее опасных точек области по двум направлениям - Броварскому и Бучанскому. Из Броваров вернулись 45 автобусов, которым удалось вывезти около 2,5 тысячи человек.

Из Бучи в Белогородку вернулись 7 автобусов. Они доставили около 320 человек, в том числе 8 лежащих пожилых людей и бабушку 106 лет. Жители также выезжали из региона на личных автомобилях. Их число не приводится. Кроме того, в Бучу удалось доставить гуманитарную помощь - медикаменты, воду, одежду.

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Также Алексей Кулеба отметил, что сегодня удалась эвакуация от Романковского моста. Оттуда забрали около 300 человек, из них 5 пожилых и 5 тяжело раненых.

"Не сработал гуманитарный коридор в Бородянку. Там идут активные боевые действия. Эвакуационная колонна не смогла дойти до людей", - добавил Кулеба.

Бывший глава Киевской ОГА уточнил, что сегодня удалось эвакуировать более 3 тысяч человек. Всего из опасных точек удалось вывезти свыше 50 тысяч местных жителей.

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.

Позднее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что в бомбоубежище под руинами театра могут находиться еще "не менее 1300 человек".