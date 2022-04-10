Сирены каждый час: оккупанты всю ночь бомбили Днепропетровщину / Facebook/pvkshid

Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал о "прилетах" в течение суток в разных районах.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Есть один пострадавший. В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение, произошел пожар. Пострадавших нет. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Также обошлось без пострадавших.

"Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным!", - добавил Резниченко.

Читайте такжеНовой целью Путина может стать атака на Днепр – экс-командующий сил НАТО в ЕвропеВсего по Днепру было 7 "прилетов" ракет. Детали ночного обстрела региона также рассказал глава облсовета Николай Лукашук.

Он подтвердил разрушения в Днепре и Павлограде. И добавил, что здание фермерского хозяйства сгорело из-за попадания остатков ракеты, которую сбила система ПВО.

Напомним, ранее в Днепре женщинам, детям, а также людям пожилого возраста рекомендуют эвакуироваться из города в связи с рисками военного обострения.

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