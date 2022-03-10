Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе / Фото Reuters

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Анталии после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Глава МИД РФ назвал роддом военной целью. Действия российской армии он объяснил тем, что "роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами".

"Оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов", – цинично соврал Лавров.

Причем кадры и репортажи из Мариуполя, на которых явно видно, что ранения получили далеко не украинские военные, а обычные украинские женщины, Лавров назвал "манипуляцией". Мол, в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".

Реклама

"Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, совершаемых российскими вооруженными силами", - добавил Лавров.

Как сообщал Главред, 10 марта в турецкой Анталии завершилась встреча глав министерств иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, которая продлилась полтора часа. По итогу переговоров российский министр заявил, что на другие страны РФ нападать не планирует, цинично добавив: "Мы и на Украину не нападали".

Обстрел детской больницы в Мариуполе

9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

Другие новости: