УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

10 марта 2022, 13:12

В воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Именно так он и объяснил бомбежку больницы.

Мариуполь, роддом
9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе / Фото Reuters

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Анталии после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Глава МИД РФ назвал роддом военной целью. Действия российской армии он объяснил тем, что "роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами".

"Оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов", – цинично соврал Лавров.

Причем кадры и репортажи из Мариуполя, на которых явно видно, что ранения получили далеко не украинские военные, а обычные украинские женщины, Лавров назвал "манипуляцией". Мол, в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".

Реклама

"Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, совершаемых российскими вооруженными силами", - добавил Лавров.

Как сообщал Главред, 10 марта в турецкой Анталии завершилась встреча глав министерств иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, которая продлилась полтора часа. По итогу переговоров российский министр заявил, что на другие страны РФ нападать не планирует, цинично добавив: "Мы и на Украину не нападали".

Обстрел детской больницы в Мариуполе

9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Мариуполя вторжение России бои в Мариуполе Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Чем для России и лично Путина закончится война в Украине: астролог дал мрачный прогнозЧем для России и лично Путина закончится война в Украине: астролог дал мрачный прогноз Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийствомКончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работуВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу Почему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьПочему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончилась Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 годаРасписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года

Последние новости

13:55

РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

13:31

Граждане и бизнесмены Германии собрали более 100 млн евро и тонны гуманитарки для Украины, - Кличко

13:21

НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – КулебаВидео

13:15

Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29мнение

13:13

"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

Реклама
13:12

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВидео

12:47

Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

12:31

"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

Реклама
10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

07:25

15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

07:12

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

07:00

Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

06:41

Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

06:34

Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войнымнение

Реклама
06:22

"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

05:58

"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

05:38

В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

05:29

"Право на самооборону": в РФ заявили, что суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

05:18

Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

04:36

Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

03:45

РФ варварски бомбит жилые кварталы Сумщины: что известноВидео

03:02

Мощная поддержка в ходе войны: МВФ утвердил $1,4 млрд помощи УкраинеВидео

02:45

США срочно перебросили комплексы Patriot в Польшу к границам УкраиныВидео

02:08

Массовые расстрелы и минирование тел: очевидцы рассказали о зверствах РФ под КиевомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять