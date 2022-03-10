Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

При обстреле детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека / t.me/mariupolrada

Три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.

"На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадало 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка", - сообщили в Мариупольском городском совет в Telegram

Бомбардировка детской больницы в Мариуполе

Напомним, оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Корпус больницы полностью уничтожен. Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

Читайте также: