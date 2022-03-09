Обстрел роддома в Мариуполе: под завалами нашли 17 человек, поиски продолжаются

Мариуполь обстрел больницы / скриншот

Российские оккупанты нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе.

В результате уже обнаружили 17 пострадавших.

Такие цифры озвучил глава Донецкой области Павел Кириленко.

"Среди раненых – персонал больницы и даже роженицы", - сообщил он.

Среди детей, к счастью, пострадавших нет. Так же нет погибших.

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"Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил Павел Кириленко.

Обстрел Мариуполя

Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3.

Корпус больницы полностью уничтожен.

Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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