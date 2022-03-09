Мариуполь на наших глазах ровняют с землей реактивной артиллерией

Обстрел Мариуполя / скриншот

Российские террористы продолжают цинично обстреливать Мариуполь, погибают сотни людей.

Как написал в твиттер Михаил Подоляк, Мариуполь на наших глазах сейчас ровняют с землей с помощью реактивной артиллерии.

Так, 9 марта прилетел прямой удар по роддому в Мариуполе. Туда сбросили несколько бомб, много погибших и пострадавших.

"Роженицы и дети – под завалами. Вместо новых жизней – смерти. Этого мало, чтобы закрыть украинское небо от ракет РФ? Разве это не аргумент, чтобы остановить убийство мирных граждан?", - спрашивают у ОП.

Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3. Корпус полностью уничтожен.

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Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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