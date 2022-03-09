"Роддома больше нет, много раненых и убитых женщин": войска РФ разбомбили больницу в Мариуполе

Обстрел Мариуполя

Войска РФ сбросили несколько авиабомб на медицинские учреждения, расположенные в центре Мариуполя. Под удар попали роддом, больница, детское отделение и терапия.

Эти здания уничтожены, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 9 марта на своей странице в Facebook.

"Только что российский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!", - отметил он.

"В настоящее время российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении горсовета.

По словам экс-заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина со ссылкой на очевидцев, "роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин".

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