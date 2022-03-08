Польша готова разместить все свои истребители на авиабазе Рамштайн и передать их США

В распоряжение США самолеты будут предоставлены бесплатно.
Власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.
В дальнейшем их планируется передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки, говорится в заявлении министра иностранных дел Республики Польша в связи с заявлением госсекретаря США о предоставлении самолетов Украине.
Также Польша просит от США бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями - N-16.
Отмечается, что государство готово немедленно установить условия покупки самолетов.
"Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе", - добавили в МИД Польши.
Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.
Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.
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