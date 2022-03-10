"Путин должен прекратить это сейчас": в США резко осудили авиаудар по Мариуполю

Путин должен прекратить эти отвратительные действия сейчас.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что она напугана тем, что Россия нанесла удар по детской больнице и роддоме в Мариуполе.
Как написала она в Twitter, Путин должен прекратить это немедленно.
Они в очередной раз призвала Путина остановиться.
"В ужасе, негодовании и разбитом сердце сообщениями о том, что российский авиаудар разрушил родильный и детский госпиталь в Мариуполе. Сколько еще разрушений принесет бессмысленная война выбора Путина для народа Украины?", - заявила Шерман.
Добавила, что Путин должен прекратить эти отвратительные действия сейчас.
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Обстрел Мариуполя
Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3.
Корпус больницы полностью уничтожен.
Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.
Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.
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