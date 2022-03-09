В Чехии резко высказались о вражеском артобстреле Мариуполя

В Чехии отреагировали на очередной артобстрел РФ

После авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе неизбежна дальнейшая международная изоляция России, заявил Twitter премьер-министр Чехии Томаш Фиала.

"Российский налет на Мариуполь, в результате которого пострадали роддом и детская больница, нельзя не назвать ничем иным, чем военным преступлением. Владимир Путин убивает невинных женщин и детей, что не может не привести к еще большей международной изоляции России", - заявил Томаш Фиала.

Напомним, ранее сегодня войска РФ нанесли бомбовый удар по больнице в Мариуполе - разрушены роддом и детское отделение.

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