Войска РФ ударили по Житомиру: часть города может остаться без тепла

Бомбовый удар по Житомиру / Скриншот

По Житомиру вечером 9 марта был нанесен очередной авиаудар российскими оккупантами. В связи с этим, часть города может остаться без тепла.

По словам мэра города Сергея Сухомлина, захватчики ударили по городской котельне.

"Очередное преступление российской армии. Разрушен жилой дом. Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города", - сказал Сухомлин.

В результате бомбардировки один мирный житель получил ранения. Погибших нет, но в ближайших домах, а также в двух больницах выбиты окна.

Напомним, ранее сегодня войска РФ нанесли бомбовый удар по больнице в Мариуполе - разрушены роддом и детское отделение.

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