ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который летел атаковать Николаев/ structure.mil.ru

Российские оккупанты потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Его уничтожил Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ, когда вражеский самолет пытался атаковать Николаев.

Также украинские военные не дают возможности российским оккупантам улучшить свои позиции на Николаевщине. ВСУ продолжают уничтожать врага, оттесняют орков с занимаемых позиций и уничтожают их ресурсы. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Всего лишь за ночь на 10 апреля российские захватчики потеряли 70 человек личного состава и семь единиц техники.

Отмечается, что захватчики развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.

"Кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинскую власть в ущемлениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что остается высокой вероятность нанесения ракетного удара.

Су-34 – это многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он позволяет сбивать цели и наносить удары на расстоянии 150-600 км от линии боевого соприкосновения. Разработчики самолета по его боевым возможностям относят его к поколению 4++.

Стоимость Су-34 составляет 36 миллионов долларов за единицу.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором РФ может попытаться вернуться в деоккупированные города.

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