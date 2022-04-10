ВСУ уничтожили большую колонну техники орков, которая шла на Изюм/ Фото иллюстративное, Telegram Киевская ОВА

В Харьковской области в ночь на 10 апреля защитники Украины уничтожили большую вражескую колонну, которая двигалась в сторону города Изюм.

О нынешней ситуации на Харьковщине и противостоянии украинских военных российским захватчикам по состоянию утро воскресенья, 10 апреля, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня ночью очередные успехи одержали наши военные ВСУ уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", – написал Синєгубов.

Также он рассказал, что ВСУ полностью завершили зачистку территории в селе Ольховка. При этом там бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. По словам председателя ОВА, это "пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими".

Кроме этого, Синегубов сообщил, что власти продолжают эвакуацию из города Лозовая, расположенного в южной части области. Оттуда уже выехали около 20 тысяч человек.

Также удается наладить всё больше поставок гуманитарной помощи в теробщины.

"В Харькове также по-прежнему работают пункты выдачи. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и прочее. Всех волонтеров, кто имеет возможность помочь, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА", – добавил председатель областной военной администрации.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия России стала обстреливать город Харьков новыми видами бомб, которые спускаются на парашютах. Жителям города ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к таким парашютам.

Также сообщалось, что в направлении Харькова заметили большую колонну оккупационных войск. Колонна протяженностью более 12 километров прошла на юг через село Великий Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру. Передвижение войск зафиксировано на спутниковых снимках. На них можно заметить бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерий и дополнительным оборудованием.

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