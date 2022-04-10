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Оккупанты России сбрасывают на Харьков новые виды бомб: враги спускают их на парашютах

10 апреля 2022, 05:59

Харьковчанам по возможности, особенно в ночное время суток, следует находиться в укрытиях, бомбоубежищах или метро, сказал Игорь Терехов.

Харьков бомбы с парашютов
Войска РФ сбрасывают на Харьков бомбы с парашютов / t.me/suspilnekharkiv

Оккупационная армия России стала обстреливать город Харьков новыми видами бомб, которые спускаются на парашютах. Жителям города ни в коем случае, и ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к таким парашютам. Сразу же следует сообщать о них спасателям по телефонам 101 и 112. Вражеские войска разрушили уже 1716 домов, они пытаются вызвать панику и сломать дух людей. По возможности в ночное время суток харьковчанам нужно быть в безопасных местах. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

В своем видеообращении он сказал о том, что наряду с минами, снарядами и "Градами" против города применяется и новый вид бомб, которые вражеские войска спускают на парашютах.

Читайте такжеПочему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьков"Два последних дня наряду с минами, снарядами и "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - заявил Терехов.

Харьков бомбы с парашютов
Харьков бомбят снарядами с парашютов / t.me/suspilnekharkiv

Градоначальник призвал местных жителей ни в коем случае не приближаться к подобным парашютам. Следует сообщить об этом спасателям по номерам 101 и 112.

Мэр Харькова рассказал, что вражеские войска разрушили уже 1716 домов и пытаются сломать харьковчан психологически. В такой ситуации горожанам, особенно в ночное время суток, нужно находиться в укрытиях.

"Разрушены 1716 домов. Цель агрессора понятна - вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим этому произойти. Призываю по возможности, особенно в ночное время, находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, станциях метро", - отметил Терехов.

Также он добавил, что из-за войны многие люди потеряли работу и вынуждены испытывать сложности. Будет увеличена раздача гуманитарной помощи, среди которой продукты и предметы первой необходимости.

"Несмотря на то, что враг вчера разбомбил наши теплицы, мы все в ближайшие дни будем высаживать цветы и создавать самые красивые клумбы в Украине", - подчеркнул Игорь Терехов.

Ситуация в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия стягивает значительное число войск и военной техники в направлении Донецкой, Луганской областей и Харькова. Но в Киеве знают о планах российского агрессора. По его словам, ситуация показывает, что санкций против России мало, их должно быть больше.

В Министерстве обороны ранее заявили, что оккупанты РФ пытаются пополнить свои резервы и организовать наступление на Донбасс, чтобы захватить все районы региона. Они могут попробовать оккупировать и Харьков. Однако у агрессора нет ресурсов для взятия под контроль города.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты осуществляют перегруппировку на востоке страны. План захватчиков – продвижение к Харькову. Союзники Киева на Западе должны предоставить государству серьезную поддержку для противодействия нашествию агрессора.

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