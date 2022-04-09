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Армия Путина готовит новое наступление на Харьков - разведка

9 апреля 2022, 05:38

Оккупанты перегруппировываются в сторону города Изюм. В первую очередь планируют наступать на Харьков, попытаются добить Мариуполь, а потом - атаковать Киев.

Харьков
Российские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков / Фото Униан

Российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Об этом заявил начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN.

"Они перегруппировываются в сторону города Изюм через Белгород. Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - сказал он.

Буданов добавил, что российские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.

"Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", - добавил Буданов.

Начальник разведки призвал союзников Украины оказать серьезную военную поддержку, чтобы помочь противостоять российскому наступлению. По его словам, для того, чтобы противостоять российским сухопутным войскам, нужна тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", - сказал он.

Буданов также добавил, что в войне в Украине проявились слабые стороны российской армии. Оккупанты потерпели поражение в районе Киева, и их военным усилиям препятствовала логистика.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о готовности оккупантов РФ атаковать Харьков была отвлечением внимания ВСУ от атаки врага на Изюм. По его словам, сейчас российские военные прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Арестович не исключил, что анонсирование взятия Харькова было информационным ходом, который был заброшен нашей разведке.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победит намного быстрее, "чем многие думают", если получит необходимое вооружение для атаки российских оккупантов.

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