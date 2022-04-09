Победа будет быстрой: Зеленский объяснил, чего не хватает ВСУ

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина победит намного быстрее, "чем многие думают", если получит необходимое вооружение для атаки российских оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский.

"Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которого мы предоставили", — подчеркнул он в ходе видеообращения.

Глава государства обратил внимание на то, что политики, которые тормозят введение более жестких санкций против РФ, изменят свое мнение после очередных зверств оккупантов.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к России… Мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против РФ действительно принципиальные и сильные санкции, а не какое-то частичное ограничение. Мы знаем всех, кто затягивает эти решения", — заявил Зеленский.

Читайте такжеПутин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцев

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: