УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФ

9 апреля 2022, 00:33

Анонсирование взятия Харькова было информационным ходом, который был заброшен нашей разведке, говорит советник главы ОП.

война, танк РФ
/ Фото Reuters

Информация о готовности оккупантов РФ атаковать Харьков была отвлечением внимания ВСУ от атаки врага на Изюм, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются это окружение замкнуть. Выйдет ли – большой вопрос", – рассказал он в интервью Телеграфу.

Он не исключил, что анонсирование взятия Харькова было информационным ходом, который был заброшен нашей разведке.

"Я думаю, что у них нет сил и средств атаковать Харьков. Я думаю, что это была специальная операция. Информационный вброс", – сказал собеседник.

По его словам, оккупанты не прекращают атаковать Мариуполь Донецкой области.

"И конечно, сейчас они добивают Мариуполь. Наши ребята защищают остальные капитальные сооружения, вроде заводов. Но их кроют из всех видов оружия", — сообщил Арестович.

Читайте такжеВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Популярное
Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФОтрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФ Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздникаБлаговещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Кардинальные изменения и неожиданные повороты событий: названы знаки, которых ждут перемены в апрелеКардинальные изменения и неожиданные повороты событий: названы знаки, которых ждут перемены в апреле Первым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской властиПервым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской власти
Поддержите Главред

Последние новости

00:38

Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

00:33

"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФВидео

08 апреля, пятница
23:59

"Пушечное мясо" кладут пачками: на Луганщине мобилизованных орков перемалывают десяткамиВидео

23:54

По-максимуму оружия для Украины и отказ Европы от газа из России: Шольц и Джонсон сделали заявленияВидео

23:34

ВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФВидео

Реклама
23:04

Рок против войны: Maneskin показали клип с кадрами из Бучи в поддержку украинских беженцевВидео

22:59

Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФВидео

22:48

Гроб Жириновского после прощания пронесли на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет"

22:31

Путин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцевВидео

21:55

Убийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистовВидео

21:49

Спецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать городВидео

21:38

"Крови напилась": путинистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Бучу

21:31

Более 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – ГенштабВидео

21:23

"Железный щит" для Украины: в Словакии показали переброску комплексов С-300Видео

21:10

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:05

Такого в магазине не купить: восхитительно вкусный огуречный паштет с крекеромВидео

21:05

Отца Киркорова госпитализировали в реанимацию, ранее он фанател от Путина

20:40

Заявку на членство Украины в ЕС подадут летом – ЕрмакВидео

20:19

Известный миллионер навел огонь ВСУ на свой дом под Киевом для уничтожения орковВидео

20:10

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:03

Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыВидео

19:51

Голодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества

19:49

Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она забеременела – ДенисоваВидео

19:39

Почему украинцам стоит умножить на ноль русскую культурумнение

19:35

Отказался налить водку: в Буче оккупанты убили бывшего нардепа-миллионераВидео

19:15

Были массовые захоронения: в Макарове на Киевщине обнаружили тела 132 расстрелянных орками людейВидео

19:05

Украина готова говорить с РФ в Турции: вопросы безопасности, Крыма и Донбасса не решены – СМИ

19:01

Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего ветерана за фото с ВСУ

18:58

Фантастическая история спасения: житель Мариуполя вплавь выбрался из осажденного городаВидео

18:50

Руководство Евросоюза посетило Бучу: им показали последствия зверств оккупантов

18:28

Лазарева после событий в Буче: как украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться

18:26

"Невероятный ужас": очевидец рассказал детали ракетного удара РФ по Краматорску

18:14

Почему российская экономика до сих пор жива вопреки санкциям Западамнение

18:13

Как и когда пикировать помидоры - пошаговый мастер-класс и советы новичкамВидео

18:02

Пытали и сожгли заживо: на Харьковщине ребенок и фельдшер погибли страшной смертью от рук россиян

17:56

У Зеленского ответили на предложение РФ сделать Беларусь одной из стран-гарантовВидео

17:40

Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: военный эксперт объяснил причину

17:38

Оккупационные войска России готовят большое наступление на Донбасс – глава Донецкой ОВАВидео

17:35

Родителей убили, старшую дочь забрали с собой: под Киевом оккупанты расстреляли семью

17:30

В Житомирской области убирают несанкционированные препятствия с дорог государственного значения

Реклама
17:27

Как убрать синяки под глазами: лайфхакиВидео

17:08

ВСУ нужно увеличить мощь ударов в 5 раз: военный эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

17:06

Тодоренко молчит о войне в Украине из-за Путина: Панин вывел ведущую на чистую воду

17:03

Удар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запускомВидео

16:37

Пытались сбежать с младенцем: оккупанты жестоко убили в лесу возле Гостомеля целую семьюВидео

16:27

Деньги на крови: мародеры РФ вывозят через Беларусь украденные у украинцев автоФотоВидео

16:19

Кардинальные изменения и неожиданные повороты событий: названы знаки, которых ждут перемены в апреле

16:08

Как Россия нагло врет об ударе по вокзалу в Краматорскемнение

16:07

У Путина объяснили заявление о сроках войны против Украины и "целях" Кремля

15:58

Словакия передала Украине системы ПВО С-300: подробности

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять