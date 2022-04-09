"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФ

/ Фото Reuters

Информация о готовности оккупантов РФ атаковать Харьков была отвлечением внимания ВСУ от атаки врага на Изюм, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются это окружение замкнуть. Выйдет ли – большой вопрос", – рассказал он в интервью Телеграфу.

Он не исключил, что анонсирование взятия Харькова было информационным ходом, который был заброшен нашей разведке.

"Я думаю, что у них нет сил и средств атаковать Харьков. Я думаю, что это была специальная операция. Информационный вброс", – сказал собеседник.

По его словам, оккупанты не прекращают атаковать Мариуполь Донецкой области.

"И конечно, сейчас они добивают Мариуполь. Наши ребята защищают остальные капитальные сооружения, вроде заводов. Но их кроют из всех видов оружия", — сообщил Арестович.

Читайте такжеВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: