У Украины есть свои агенты в Кремле - глава ГУР

Кремль / УНИАН

У Украины есть свои агентов в руководстве России, в том числе и в Кремле. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов и добавил, что благодаря им есть возможность отслеживать все инновации в вооружении РФ.

По его словам в интервью журналу Coffee or Die агентурная разведка "была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины".

Благодаря этому, по словам Буданова, украинские разведчики получают "глубокое понимание" военных планов РФ.

"Мы добились значительного прогресса в киберразведке", – сказал начальник ГУР.

Также он отметил, что кроме информации о военных РФ, Украина смогла "отлично увидеть оборот российских денег".

"Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России, и отслеживаем все инновации вооружения", – заверил Буданов.

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