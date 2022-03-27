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Подоляк назвал условия для подписания многостороннего договора с РФ

27 марта 2022, 00:32

Переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело.

подоляк
Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он назвал три основных условия.

"Тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина. Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно работала, а для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите закрыть небо, дайте нам системы ПВО, чтобы мы сами могли закрыть небо, чтобы не бомбили мирные города. Во-вторых: дайте нам оружие, чтобы разблокировать города, как Мариуполь. В-третьих, нужны санкции, вроде нефтяного эмбарго, максимальное ограничение по финансовым операциям и тому подобное", - подчеркнул Подоляк.

Также, по его словам, переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, каким его хочет видеть украинска сторона.

"РФ еще не осознала всю глубину своего падения. Когда Россия постигнет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными", - добавил руководитель Офиса президента.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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война в Украине Михаил Подоляк
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