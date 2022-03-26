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Каким может быть мирное соглашение между Россией и Украиной - The Washington Post

26 марта 2022, 23:22

Украина доблестно дает отпор оккупантам, поэтому есть возможность урегулирования конфликта мирным путем.

Российские войска увязли в борьбе с непокорной, но потрепанной Украиной В связи с этим, Москва и Киев говорят, что перспективы урегулирования путем переговоров растут.

О том, каким может быть мир между странами пишет The Washington Post.

1. Нейтралитет. Для России требование нейтралитета Украины, вероятно, является самым важным требованием. В основе войны лежит желание Украины присоединиться к Западу, стремление к процветанию и самоопределению через членство в НАТО и Европейском союзе. Процветающая демократия на границе России, связанной с Западом, - особенно та, в которой проживает такое же количество русскоязычных, как и Украина, - может послужить заманчивой моделью для российского народа, поставив под угрозу авторитарную хватку Путина. Публично Путин заявляет, что крен Киева в сторону Запада равносилен угрозе безопасности для Москвы, хотя Вашингтон и его союзники замедляют членство Украины в этих клубах.

2. Гарантии безопасности Запада. Для Украины любое обещание нейтралитета, пока она все еще удерживает свои позиции на поле боя, скорее всего, должно сопровождаться обещанием, признанным Россией, что западные державы придут ей на помощь, если Киеву снова будет угрожать опасность. Это, пожалуй, самый сложный момент для Москвы, поскольку он равнозначен некоторому согласию с союзными державами, если не с самим НАТО, которые будут участвовать в будущей обороне Украины. Одним из способов сделать это более привлекательным для россиян может быть пункт, ограничивающий типы оружия, хранящиеся на границе Украины.

3. Крым, Луганск и Донецк. На самом деле война в Украине началась восемь лет назад, когда после народного восстания, изгнавшего действующего президента, Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и отказалась от кредитной сделки с Россией. Разъяренный Кремль ответил вторжением и аннексией Крымского полуострова, одновременно спонсируя и отправляя доверенных лиц для захвата Луганска и Донецка в восточном Донбассе Украины.

В качестве прелюдии к вторжению Путин официально признал независимость этих двух сепаратистских провинций. В качестве условия урегулирования Россия может потребовать от Киева и международного сообщества признания ее аннексии Крыма, а также фактического российского контроля над Донбассом — то, чего украинцы пообещали никогда не делать.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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