Как победить Путина: Польша, Чехия и Словения составили план спасения Украины

План состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.
Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.
"Прошел месяц, как Россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет УП.
В чем состоит план:
Во-первых, необходимо отключить все российские банки от интернациональной платежной системы SWIFT, чтобы экономика РФ не адаптировалась к новым условиям в течение нескольких недель.
Во-вторых, нужно ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.
В третьих, полностью остановить российскую пропаганду в Европе.
В четвертых, заблокировать российские корабли в европейских портах.
В-пятых, необходимо ввести блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России.
В-шестых, ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды.
В-седьмых, приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые желают въехать в ЕС.
В-восьмых, ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия".
В-девятых, ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
В-десятых, исключить Россию из всех международных организаций.
"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективных санкций, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами", - добавил премьер-министр Польши.
Также, по его словам, Путин должен знать, где красная линия, которую он не может переступить.
Напомним, британский профессор заявил о том, что в Кремле формируется круговая расстрельная команда. По его словам, все наводят друг на друга оружие.
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