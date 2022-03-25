Как победить Путина: Польша, Чехия и Словения составили план спасения Украины

Владимир Путин / Reuters

Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

"Прошел месяц, как Россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет УП.

В чем состоит план:

Во-первых, необходимо отключить все российские банки от интернациональной платежной системы SWIFT, чтобы экономика РФ не адаптировалась к новым условиям в течение нескольких недель.

Во-вторых, нужно ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.

В третьих, полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

В четвертых, заблокировать российские корабли в европейских портах.

В-пятых, необходимо ввести блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России.

В-шестых, ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды.

В-седьмых, приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые желают въехать в ЕС.

В-восьмых, ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия".

В-девятых, ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

В-десятых, исключить Россию из всех международных организаций.

"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективных санкций, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами", - добавил премьер-министр Польши.

Также, по его словам, Путин должен знать, где красная линия, которую он не может переступить.

Напомним, британский профессор заявил о том, что в Кремле формируется круговая расстрельная команда. По его словам, все наводят друг на друга оружие.

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