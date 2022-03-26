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Ядерное соглашение с Ираном на этапе завершения - Боррель

26 марта 2022, 22:18

Путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию", заявил он.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель / Reuters

Длительные переговоры в Вене показали, что заключение иранского ядерного соглашения является "вопросом считанных дней".

Как пишет Figaro, данное заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы очень близки к этому, но есть еще некоторые нерешенные вопросы", – заявил он.

По словам Борреля, координатор от ЕС, который отвечает за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.

Читайте такжеПутина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФЯдерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Кроме того, оно снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа и таким образом позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Также Боррель заявил, что Путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию".

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", – заявил он.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

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