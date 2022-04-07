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Попытка атаки на Донбасс и провал по Харькову: в Минобороны оценили сценарий оккупантов России

7 апреля 2022, 18:41

Москва вывела войска из Киевской и Черниговской областей из-за того, что боях с ВСУ они фактически утратили боеспособности, сказал Александр Мотузяник.

войска РФ
У России нет ресурсов для оккупации Харькова - спикер Минобороны / Reuters

Россия объявила о завершении первого этапа своей войны против Украины. Войска были выведен с Киевской и Черниговской областей из-за того, что они в боях с ВСУ фактически стали небоеспособными. Вражеские подразделения пытаются пополнить свои резервы, которые были выведены на доукомплектацию в Беларусь, и попытается полностью захватить Донбасс. В перспективе может быть наступление на другие города востока и юга страны. Противник может попытаться оккупировать Харьков, однако российским войскам вряд ли удастся реализовать такой сценарий. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как сообщает РБК-Украина, он подтвердил отвод войск РФ на Киевском и Черниговском направлениях. Отошли военные подразделения, которые понесли существенные потери и утратили боеспособности. Именно поэтому Москва решила их вывести.

"Действительно, из Киевской и Черниговской областей оккупационные войска были отведены. Но здесь стоит отметить, что в основном это подразделения российской армии, которые в результате оборонительных и контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины понесли существенные потери в живой силе и технике и фактически потеряли боеспособность. Собственно, именно это мы и считаем одним из определяющих факторов, которые побудили Россию к такому решению", - отметил Мотузяник.

По его словам, сейчас оккупационные российские войска осуществляют попытку усилить свои резервы и пойти на операцию по оккупации всего Донбасса. Россия не отказывается и от наступления на другие южные и восточные города украинского государства.

"По данным нашей разведки враг пытается доукомплектовать свои подразделения, которые были выведены на территорию Республики Беларусь и России, концентрируясь в дальнейшем на возобновлении наступательных действий на Востоке Украины и установлении полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Наряду с этим, по имеющейся информации враг до конца не отказывается от наступления также и на другие города Юга и Востока Украины в перспективе", - уточнил пресс-секретарь.Читайте такжеБудет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на Донбассе

Также он акцентировал внимание на том, что нельзя уверенно сказать о попытке войск РФ пойти на Харьков уже в ближайшие время. Город постоянно обстреливается, но он хорошо защищен. Силы обороны Украины отогнали оккупантов далеко за окраины города. Сейчас у РФ нет ресурсов для оккупации Харькова, однако такая угроза постоянно остается.

"Это вовсе не означает, что российская армия прямо сейчас будет пытаться захватить, скажем, Харьков. Несмотря на то, что город постоянно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам, он хорошо укреплен и обороняется, а украинские защитники отогнали оккупантов далеко за его окраины. По крайней мере сейчас его сил и средств явно не достаточно для того, чтобы приступом взять миллионный город. Однако такая угроза никогда до конца и не спадала, поэтому следует быть готовым к тому, что рано или поздно противник может вернуться к идее наступательных действий, в том числе на Слобожанщине", - подчеркнул Александр Мотузяник.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться применять авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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