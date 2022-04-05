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Попытка захвата Донбасса и коридор в Крым: в НАТО раскрыли планы оккупантов РФ

5 апреля 2022, 18:00

Масштабов жесткости, которые Россия демонстрирует на войне против Украины, Запад не видел со времен Второй мировой войны, сказал Йенс Столтенберг.

армия РФ, войска РФ
Наступление России на Донбасс может случиться в ближайшие недели - НАТО / Reuters

Россия не отказывается от дальнейшего наступления на Украину, но в ближайшие недели она намерена сконцентрировать свои усилия на оккупации Донбасса. В НАТО видят существенную передислокацию войск РФ с целью перегруппировки, перевооружения, снабжения и переключения их на восток. В ближайшие недели военные подразделения оккупантов могут осуществить продвижение на востоке и юге с целью захвата всех районов Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора в захваченный Крым. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщает Sky News, он сказал о том, что Москва демонстрирует жестокость на войне с Киевом, ее действия приносят страдания украинскому народу. Такое уровень насилия на Западе не наблюдали со времен Второй мировой войны.

Читайте такжеОтведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии"Те, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это чрезвычайно серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - рассказал Столтенберг.

Он также добавил, что в характере войны, которую ведет Путин, неуважение к верховенству закону, международным правилам и основным правам человека.

По словам Столтенберга, российское государство не отказалось от оккупации Украины. Сейчас оккупационные войска проводят мероприятия, связанные с перегруппировкой войск. В ближайшие недели ожидается наступление на Донбасс с целью полного захвата региона и построения сухопутного коридора в захваченный Крым.

"Теперь мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и снабжения и переключения их фокуса на восток.В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Война России против Украины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сделал заявление о том, что в ближайшее время на Донбассе могут пройти тяжелые бои. Россия попытается захватить все районы Донецкой и Луганской областей. В случае реализации такого сценария в Кремле намерены показать россиянам якобы "победу".

В Министерстве обороны заявили, что российские оккупационные войска будут пытаться окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе с целью оккупации Харькова. Для этого они перебрасывают войска из других военных округов и подключают мобилизационные резервы. Также они пытаются улучшить свои позиции на отдельных направлениях на юге.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Россия концентрирует большое количество военной техники на восточном и южном направлениях. Киеву известны их планы по Донбассу и Харькову. Ситуация показывает, что санкций, которые уже есть, мало для того, чтобы остановить Москву. И ограничений будет больше.

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