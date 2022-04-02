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Захватить весь Донбасс под "ЛДНР" и назвать это "победой": на Луганщине рассказали о плане РФ

2 апреля 2022, 19:20

Враг намерен перегруппировать свои силы, чтобы пойти в атаку, считает Сергей Гайдай.

Владимир Путин
Планы Путина по оккупации Киева, Харькова, Одессы и Николаева провалились - теперь Москва собралась захватить весь Донбасс - Гайдай / Reuters

Планы российского президента Владимира Путина по "блицкригу", захвату Киева, Харькова, Одессы и Николаева провалились. Теперь вражеские войска работают над перегруппировкой и переходят к плану "Б", который заключается в захвате всего Донбасса – выводу так называемых "ДНР" и "ЛНР" на все районы Донецкой и Луганской областей. В данных районах уже в ближайшее время могут пройти тяжелые бои. Цель врага – их оккупация, чтобы показать своему народу якобы "победу". Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В интервью Суспільне он рассказал о том, что после того, как России не удалось оккупировать мегаполисы Украины, оккупанты попытаются захватить весь Донбасс, чтобы продемонстрировать, дескать, видимость своей "победы".

Читайте такжеГарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и России"Все, что запланировал Путин, потерпело поражение: "блицкриг", взять Харьков, Киев, Одессу, Николаев - все мимо. Вывести "Л/ДНР" на границу границ Донецкой и Луганской областей — это наверняка запасной план, который они будут отрабатывать, и бросят на это все усилия", - полагает Гайдай.

По его мнению, самые жесткие боевые столкновения могут быть именно на Донбассе, поскольку захват Донецкой и Луганской областей Москва попытается подать своему народу как "победу". Бои могут пройти в ближайшее время, оккупанты уже работают над перегруппировкой сил.

"Перебросить войска – это около недели, наверное. А пока нас просто будут обстреливать из всего, что есть. Минами разных калибров обстреливают, артиллерия обстреливает, крылатые ракеты обстреливают, самолеты бомбы сбрасывают на нас", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Планы России по Донбассу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Россия не оставит попыток военной оккупации Украины. Согласно информации разведки Альянса, сейчас Москва намерена наступать на Донбасс, но может пойти в атаку на Киев и другие украинские города. Россияне проводят перегруппировку и передислокацию своих войск.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия пока не готова начать наступление на Донбасс. По его словам, ситуация может указывать на неготовность оккупантов проводить наземную операцию. Но войска захватчика наносят артиллерийские, ракетные и авиационные удары по региону. В зоне Операции объединенных сил могут быть тяжелые бои.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что всеобщей мобилизации на территории российского государства сейчас не видно. Однако Россия планирует мобилизовать около 134 срочников, также у них есть 100-тысячный резерв. Этих сил может хватить для участия в оккупационной операции на Донбассе.

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