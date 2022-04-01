Около 134 тысяч срочников и 100 тысяч резервов: эксперт оценил ситуацию с наступлением РФ на Донбасс

России может хватить войск для наступления на Донбасс - эксперт / Reuters

На данный момент признаков всеобщей военной мобилизации в России не видно. Российские власти намерены мобилизовать около 134 тысяч срочников. При этом с начала войны против Украины они подключили к боевым действиям около 100 тысяч дополнительных резервов. Сил может хватить для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил Агиль Рустамзаде.

В блиц-интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас признаков всеобщей военной мобилизации в России не заметно. Но они планируют мобилизовать около 134 солдатов-срочников, которые после подготовки могут принять участие в боевых действиях против Украины.

Читайте такжеВойска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя – Британия"Признаков проведения всеобщей мобилизации мы не видим. У них начался призыв, которым они собираются мобилизовать около 134 тысяч военнослужащих - солдатов срочной службы, которым нужно определенное время для того, чтобы прийти к состоянию, в котором они могут привлекаться к участию в боевых действиях", - считает Рустамзаде.

Также он добавил, что с начала военного вторжения РФ на территорию Украины россияне подключили еще около 100 тысяч оккупантов. Если речь идет о боевых действиях на Донбассе, этих сил может хватить для участия в войне за регион.

"Но вместе с этим, с начала войны в Украине российская армия привлекла около 100 тысяч дополнительных резервов для участия в боевых действиях. Если их тактический замысел состоит в боевых действиях на Донбассе, то этих войск может хватить для того, чтобы участвовать", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Война России против Украины

В МВД ранее заявили, что Россия работает над перегруппировкой войск и концентрирует военные силы на границе с Украиной. По всей видимости, оккупанты готовятся ко второй фазе наступления на Харьковском и Киевском направлениях, а также на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что согласно данным разведке Альянса, оккупанты РФ перегруппировываются, пытаются пополнить резервы, и намерены усилить наступление на Донбассе. Целью Москвы по-прежнему является захват Украины, может быть новое наступление на Киев и другие украинские города.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Россия пока не готова к наземной военной операции против Вооруженных сил на Донбассе. Но вражеские войска наносят в зоне ООС ракетные, авиационные и артиллерийские удары.

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