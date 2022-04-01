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Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

1 апреля 2022, 16:55

Угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины будет сохраняться еще долгое время, убежден эксперт.

война, Киев
Россия понесла тактическое поражение в боях под Киевом / Фото Reuters

Спустя более 35 дней активных боевых действий, Россия начала частично отводить свои войска из-под Киева и Чернигова. Главред в блиц-интервью расспросил азербайджанского военного эксперта, офицера с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах Агиля Рустамзаде о том, чего в дальнейшем ждать от российских войск и есть ли надежда на скорое завершение войны в Украине.

- Накануне Россия и Украина провели переговоры в Турции, в процессе которых стало известно о выводе части войск из Киевской и Черниговской областей. С чем связаны эти шаги России - это очередная перегруппировка войск или же можно говорить о тактическом поражении?

- Это и то, и другое. В результате тактического поражения на северном направлении, российское командование приняло решение перегруппировать свои силы для усиления своих войск на юго-восточной операционной зоне. Но это исключительно благодаря тактическому военному поражению, которое преподнесли как своего рода уступку Украине. Но на самом деле это никакая не уступка. Северная операционная зона не имела никаких перспектив уже около 10 дней и украинская армия начинала процесс уничтожения этой группировки войск.

- А почему тогда Россия, если понимала, что на этом направлении у нее нет успехов, до сих пор оставляла там военных?

- Для того, чтобы перепланировать операцию, нужно время. А российская военная машина не отличается мобильностью - она тяжелая на подъем и ей нужно много времени для принятия решений такого уровня. "Специальная военная операция" изначально была мертвородженной - это была военная авантюра, которая была запланирована с учетом того, что украинская армия не будет сопротивляться. Но результаты боев показали, что их стратегическое планирование оказалось неправильным и сейчас они проводят переформатирование в какую-либо другую форму. В какую именно - мы узнаем уже в течение 7-10 дней. Тем не менее, явные признаки отвода войск присутствуют - это подтверждает и Генштаб Украины. Но группировки войск не могут встать и убежать - ей необходимо время на организованный выход.

- Каковы, по-вашему, нынешние цели России в этой войне? Каков ваш прогноз о том, что будет происходить дальше?

- Россия обозначила свои цели - это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

- Что это даст РФ?

- Россия при удачном стечении обстоятельств может взять под свой контроль весь юго-восток - Харьков и Мариуполь с перспективой выхода на днепровский рубеж. Но РФ в достижении ее целей будет удерживать украинская армия, потому как ее цели и задачи заканчиваются у западной границы Украины и РФ будет идти до тех пор, пока ее не остановят. То есть пока они будут иметь возможность наступать.

- Ранее вы говорили, что произошел переломный момент в пользу Украины и ударов со стороны РФ будет меньше. Существует ли, на ваш взгляд, вероятность, что Россия в принципе в ближайшее время прекратит обстрелы?

- Все международные источники, которые говорили о количестве ракет у РФ, ввели нас в заблуждение - их оказалось намного больше. Угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины будет сохраняться еще долгое время.

Агиль Рустамзаде
Агиль Рустамзаде / Facebook.com

- А как надолго ей может хватить ракет для обстрелов украинских городов?Читайте такжеПутину нужна эффектная победа в Украине

- Все будет зависеть от темпов нанесения ударов. Россия редко когда запускает более 10-20 ракет - и то, что они их массово не используют, говорит о том, что их не так много, как хотелось бы РФ.

- С учетом того, как Россия в последнее время стягивает войска в Украину и уводит их из других регионов, означает ли это, что РФ готовится к затяжной войне в Украине?

- То, что Россия накапливает ресурсы - технику и людской ресурс - это видно. Это выполняется с различными целями - планов и временных ограничений для выполнения этой операции нет. Они будут воевать столько, сколько им позволит военная обстановка.

- Насколько у России на данный момент есть готовность провести мобилизацию?

- Признаков проведения всеобщей мобилизации мы не видим. У них начался призыв, которым они собираются мобилизовать около 134 тысяч военнослужащих - солдатов срочной службы, которым нужно определенное время для того, чтобы прийти к состоянию, в котором они могут привлекаться к участию в боевых действиях. Но вместе с этим, с начала войны в Украине российская армия привлекла около 100 тысяч дополнительных резервов для участия в боевых действиях. Если их тактический замысел состоит в боевых действиях на Донбассе, то этих войск может хватить для того, чтобы участвовать.

- Сколько, по-вашему, с учетом текущих ресурсов РФ, в принципе может длиться война в Украине?

- Все будет определять ход боевых действий. Если они получат ощутимый урон, то война будет уменьшаться. Украине нужно увеличить мощь ударов в 2,3,5 раз - если этого не сделать, например, за две недели, то российская может активно воевать еще, как минимум, месяц.

viber
война в Украине ВСУ российские войска война на Донбассе
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