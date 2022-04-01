Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

Войска оккупантов РФ могут быть не готовы к наземным боям на Донбассе - Арестович / Reuters

На данный момент главная новость состоит в том, что оккупанты России не могут организовать наступательную операцию по окружению Вооруженных сил Украины на Донбассе. Но враг наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары. Такая ситуация может указывать на неготовность врага к действиям по наземной операции. Однако в зоне ООС могут быть тяжелые бои. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего брифинга в пятницу, 1 апреля, он рассказал о том, что российские войска наносят ракетные, авиационные и артиллерийские удары по Донбассу. Но наступать они пока не готовы. Это может указывать на их неготовность к боям на земле. Сегодня прогноз остается "осторожно оптимистичным".

Читайте такжеПеребрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб"Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день - осторожно оптимистичен", - сказал Арестович.

Однако Алексей Арестович подчеркнул, что в зоне Операции объединенных сил могут быть тяжелые боевые столкновения.

Война России против Украины

Мэр Броваров Игорь Сапожко сделал заявление о том, что оккупационные войска РФ вышли из Броварского района. Украинская армия переходит к зачистке и работам по разминированию населенных пунктов.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что силы обороны Украины отбросили вражеские вооруженные подразделения с Житомирской трассы и устранили угрозу наступления на Киев. Однако он предупредил, что предстоит еще длительный период войны России против Украины.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Вооруженные силы Украины освобождают от российских оккупантов населенные пункты на севере региона. По его словам, идут тяжелые бои, но украинские военные продвигаются в сторону Херсона.

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