Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку

Украинские военные начали зачистку Броваров / Фото Reuters

Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов.

Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире национального телемарафона UAразом.

"Российские оккупанты покинули весь Броварской район, и на сегодня будет проводиться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - отметил он.

По его словам, в самом городе переносят блокпосты, но Бровары остаются готовыми к обороне.

Многие жители вернулись в город. Равномерно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса: открываются компании, магазины, павильоны.

"Город начинает жить своей жизнью. потому что у нас была надежная защита Вооруженных сил Украины, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", - добавил Сапожко.

Читайте такжеПенсионерка упала на колени и благодарила Бога, что город освободили ВСУ: в Сети появилось мощное видео

Как сообщал Главред, в Минобороны Британии опубликовали свежие данные разведки, согласно которым Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент - враг был отброшен с Житомирской трассы, угроза окружения столицы устранена.

Другие новости: