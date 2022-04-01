Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку

В Броварах переносят блокпосты, но город остается готовым к обороне. Кроме того, ВСУ проводят разминирование территории.
Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов.
Об этом рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире национального телемарафона UAразом.
"Российские оккупанты покинули весь Броварской район, и на сегодня будет проводиться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - отметил он.
По его словам, в самом городе переносят блокпосты, но Бровары остаются готовыми к обороне.
Многие жители вернулись в город. Равномерно восстанавливается работа малого и среднего бизнеса: открываются компании, магазины, павильоны.
"Город начинает жить своей жизнью. потому что у нас была надежная защита Вооруженных сил Украины, поэтому мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо", - добавил Сапожко.
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Как сообщал Главред, в Минобороны Британии опубликовали свежие данные разведки, согласно которым Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент - враг был отброшен с Житомирской трассы, угроза окружения столицы устранена.
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