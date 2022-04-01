Разведка Британии: уменьшения активности РФ нет, Чернигов и Киев - под ракетными ударами

Оккупанты продолжают обстреливать столицу Украины и Чернигов / Фото Reuters

В Минобороны Британии опубликовали свежие данные разведки, согласно которым Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

По состоянию на 1 апреля, российские оккупанты продолжают обстреливать столицу Украины и Чернигов.

"Украина также продолжала осуществлять успешные, но ограниченные контратаки на восток и северо-восток от Киева. Украинские войска вернули себе села Слобода и Лукашовка на юг от Чернигова и расположенные вдоль одного из основных путей снабжения между городом и Киевом", - говорится в сообщении.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается частичный отвод подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь.

"Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временной оккупации территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено", - говорится в сообщении.

Продолжается отведение подразделений вооруженных сил РФ и с территории Черниговской области. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении.

Не исключено, что так называемый "отвод войск" является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства ВСУ и создание ошибочного мнения относительно отказа оккупантов от замысла окружить город Киев.

Как сообщал Главред, журналист Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент - враг был отброшен с Житомирской трассы, угроза окружения столицы устранена.

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