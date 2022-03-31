УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

31 марта 2022, 20:59

Киев до сих пор находится в опасности, отметил американское чиновник.

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

Российские оккупанты могут сосредоточить свои усилия, а именно - авиаудары в четырех направлениях. Это – Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Пентагона, несмотря на заявления российских оккупантов об отводе войск, Киев до сих пор находится в опасности.

Читайте такжеНа Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов за последние 24 часа до 300, а их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме и в зоне ООС", - сказал чиновник Пентагона.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

Читайте также:

viber
война в Украине Пентагон
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городовГороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдатУбили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли деталиИз элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли детали "У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль"У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФКадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФ

Последние новости

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конец

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

Реклама
20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

Реклама
18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

16:25

"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать ПотапаВидео

16:22

Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

16:12

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

16:01

Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

15:31

Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google

15:17

Крым с Донбассом, русский язык и демилитаризация: в Турции рассказали детали встречи Украины и РФ

15:15

Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

Реклама
15:14

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

15:13

Путин заявил, что еще не время прекращать войну в Украине – премьер ИталииВидео

14:52

"Показали тело гражданской": снайпер ВСУ ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"

14:35

"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

14:26

Перебрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб

14:19

Кремль ищет способ сделать вид, что никакой войны в Украине не быломнение

14:17

Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме

14:01

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:53

Украинские бойцы освободили от российских оккупантов часть Херсонщины

13:45

Путин отказался от газового ультиматума: РФ будет принимать оплату за газ в евро и долларахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять