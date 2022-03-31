В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

Российские оккупанты могут сосредоточить свои усилия, а именно - авиаудары в четырех направлениях. Это – Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Пентагона, несмотря на заявления российских оккупантов об отводе войск, Киев до сих пор находится в опасности.

Читайте такжеНа Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов самолетов за последние 24 часа до 300, а их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме и в зоне ООС", - сказал чиновник Пентагона.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

Читайте также: