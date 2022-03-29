РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

Пентагон не верит России / Википедия

Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Читайте такжеБлестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК""Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", - сказал Кирби.

Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу.

Также, по его словам, российские силы передислоцируются севернее, но слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения.

"Мы считаем, что это, скорее всего, репозиционирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", - сказал он.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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