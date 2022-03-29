УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

29 марта 2022, 23:46

Количество российских сил, отходящих от украинской столицы, нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева.

Пентагон 2
Пентагон не верит России / Википедия

Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Читайте такжеБлестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК""Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", - сказал Кирби.

Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу.

Также, по его словам, российские силы передислоцируются севернее, но слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения.

"Мы считаем, что это, скорее всего, репозиционирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", - сказал он.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Читайте также:

viber
война в Украине Пентагон
Реклама
Популярное
Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в УкраинеЗападный генерал назвал новое направление главного удара РФ в Украине Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхЛьвов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненых Гороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбыГороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныйКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный "Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине

Последние новости

23:49

Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто

23:46

РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

23:45

Переговоры с Россией: Зеленский высказался о возможности снятия санкций

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:25

В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалииВидео

Реклама
23:19

"Покрошили" врага в воздухе: под Изюмом сбили истребитель-бомбардировщик и дрон РФ

23:17

Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

23:01

Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк

22:54

Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

22:33

Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

22:30

Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненыеВидео

22:27

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФВидео

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

Реклама
21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

19:45

"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

19:38

Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

19:11

Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

19:01

РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"Видео

18:51

Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

18:34

На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

18:34

"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проектыВидео

18:31

Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбулемнение

18:24

Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путинмнение

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

Реклама
17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

17:27

"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

17:15

Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

17:06

В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

16:52

Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

16:42

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

16:32

Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - ГенштабВидео

16:32

Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотретьВидео

16:25

"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторанеВидео

16:25

Коллективная травма, или Почему россияне до сих пор не штурмуют дворец Путинамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять