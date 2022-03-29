Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк

Зеленский, Путин / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вскоре может состояться встреча глав РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его словам телеведущему канала Украина 24 Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM, уже готов соответствующий пакет документов.

"Наши города бомбят. Наши ВСУ готовы это все компенсировать с точки зрения ответных ударов. Тем не менее мы исходим из того, что Украина не может быть разрушена до конца. Украина оформила сегодня оптимальные договоренности, которые передали российской стороне", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что идет работа над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее.

Читайте такжеБлестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"Также он раскрыл детали пакета документов.

"Этот договор крайне важен для Украины, чтобы мы не оставались наедине, и этот договор еще раз подчеркнет для всех важность пересмотра глобальной архитектурной безопасности. Пакет документов готов, мы можем выходить на подготовку встреч президентов, и, безусловно, мы будем это делать. Мы будем делать это как можно быстрее для безопасности наших городов", - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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