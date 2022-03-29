Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

Советник главы ОП заявил, что теперь Россия будет применять ядерный шантаж.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о полном провале планов Кремля. По его словам, Россия боится привлекать к "спецоперации" белорусов, так как точно знает, что те перейдут на сторону ВСУ.
Как он рассказал в интервью DW, наступление российских войск на Харьковскую, Киевскую и Сумскую области является провальным, так как "наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской".
Но считает, что из-за этого со стороны России будет много ядерного шантажа.
"Они даже не решились объявить в России всеобщую мобилизацию, а это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны", - добавил Арестович.
Кроме того, по его словам, вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это полностью понимают и боятся", - заверил он.
Читайте такжеРФ не хочет "денацификации" и "демилитаризации" Украины и не против ее вступления в ЕС - Financial TimesНапомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.
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