Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

Арестович заявил о провале планов Кремля / Скриншот Офис президента

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о полном провале планов Кремля. По его словам, Россия боится привлекать к "спецоперации" белорусов, так как точно знает, что те перейдут на сторону ВСУ.

Как он рассказал в интервью DW, наступление российских войск на Харьковскую, Киевскую и Сумскую области является провальным, так как "наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской".

Но считает, что из-за этого со стороны России будет много ядерного шантажа.

"Они даже не решились объявить в России всеобщую мобилизацию, а это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны", - добавил Арестович.

Кроме того, по его словам, вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это полностью понимают и боятся", - заверил он.

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