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Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

29 марта 2022, 21:10

Офицер верит, что ВСУ смогут удержать армию РФ на оккупированных территориях.

Украинские военные в Киевской области
Украинские военные в Киевской области / Reuters

Командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс заявил о возможных пробелах у разведданных, из-за которых в Пентагоне переоценили возможности России и недооценили обороноспособность Украины.

Об этом он заявил во время слушаний Сенатского комитета по вооруженным силам во вторник, 29 марта, сообщает CNN.

В частности, Уолтерс ответил "может быть" на вопрос сенатора Роджера Викера, существует ли пробел в разведке, из-за которого США переоценивают Россию и недооценивают Украину.

"Может быть, и как мы всегда делали в прошлом, когда этот кризис закончится, мы проведем всесторонний обзор во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и будем искать пути улучшения", – добавил Уолтерс.

Также генерал верит, что ВСУ смогут удержать армию РФ на востоке страны, но не верит, что они способны оттолкнуть российские силы назад.

Между тем, Великобритания заметила признаки "некоторого уменьшения" российской военной активности вокруг Киева.

Военные чиновники США также заявили, что видят признаки того, как Россия начинает выводить часть своих сил от Киева. Но это, по их мнению, является изменением российской стратегии в Украине.

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война в Украине разведка США
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