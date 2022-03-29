"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

Переговоры Украин и РФ / Reuters

После завершения очередных переговоров между Украиной и Россией, несмотря на заявление об отводе войск с Киевского и Черниговского направлений и достижению определенных договоренностей, российская сторона заявила о планах направить собственные встречные инициативы.

Требования поступят, после того, как РФ ознакомится с предложениями нашей стороны, пишет российское издание RT со ссылкой на члена переговоров и помощника главы РФ Владимира Путина - Владимира Мединского.

"Те предложения, которые направила Украина, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения бесспорно. Теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - Мединский.

Читайте такжеРФ попытается выиграть вторую фазу войны: стратег по безопасности рассказала, как именноНапомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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