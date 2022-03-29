Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

Санкции против РФ будут усилены

США и союзники планируют ввести новые санкции против других секторов российской экономики, которые играют решающее значение в поддержании ее вторжения в Украину. Целью являются цепи поставок.

Как заявил профильный заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе выступления в Лондоне, расширение санкций должно было направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной", сообщает Reuters.

"В дополнение к санкциям против компаний в секторах, позволяющих Кремлю совершать агрессию, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок", – заявил Адейемо.

По его словам, цель - использовать интегрированный подход, включающий сокращающийся со временем экспортный контроль и санкции, которые наносят удар немедленно.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФТакже ограничения коснутся альтернативных военных поставщиков, которых использует Россия.

Между тем, в США ожидают, что такие страны как Китай и Индия останутся частью мировой финансовой системы, а не будут рассматривать войну в Украине как момент для отделения от Запада.

"Система адаптировалась и сформирована для пришедших, чтобы значительно сократить бедность, и не только для западных стран. Вот почему, я думаю, в конце концов они останутся частью системы, потому что преимущества системы намного превосходят риски", - добавил он.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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