Историческая победа ВСУ в битве за Киев: Бутусов заявил о переломном моменте в войне

Одержана историческая победа Вооруженных сил Украины над российской армией в битве за Киев / Reuters

Вооруженные силы Украины одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент - враг был отброшен с Житомирской трассы, угроза окружения столицы устранена.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, впереди - жестокая и длительная война России против Украины.

"Одержана историческая победа Вооруженных сил Украины над российской армией в битве за Киев. 31 марта – стратегическое поражение Путина, переломный момент на 36-й день войны. Да, впереди еще много боли, крови, жертв, преданности, пота и слез, и впереди нужно сделать гораздо больше работы, чем мы сделали сейчас. Война будет жестокой и продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжены. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит – угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия", – написал Бутусов.

Теперь Киеву угрожают лишь обстрелы.

"Вторая армия в мире" бросает боевую технику, оружие и труппы своих товарищей. Выход россиян на Житомирскую трассу был серьезной угрозой центральной Украине и сковывал основные украинские силы. Но враг за 36 дней понес большие потери от ударов по коммуникациям, прицельного артиллерийского огня, ударов пехоты и бронетехники. И потому упустил возможность удерживать большой плацдарм для наступления и окружения столицы Украины", - рассказал журналист.

По его словам, противник откатывается на север. А это значит, что могут начать убегать и войска восточнее столицы Украины.

Бутусов также пояснил, что устранение угрозы окружения столицы Украины развязывает руки украинскому командованию и позволяет маневрировать резервами на других оперативных направлениях.

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Как сообщал Главред, 31 марта в Минобороны Великобритании заявляли, что российские захватчики продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

В своем видеообращение в ночь на 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что севернее Киева на Черниговском направлении и в Сумской области украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов.

По словам президента, захватчики и сами "осознают, что больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта".

"Но должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных - это часть их тактики. Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных. На тех, где нам может быть очень сложно", - подчеркнул Зеленский.

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