В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои - британская разведка

Под Киевом возможно снова будет горячо / Фото Reuters

Российские захватчики продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Такой прогноз озвучили в Минобороны Великобритании в Twitter.

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, который является ключевой целью российских войск. Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - сообщили в Минобороны Британии.

Как сообщал Главред, 28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Идет зачистка города.

29 марта в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву.

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