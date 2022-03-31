УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои - британская разведка

31 марта 2022, 10:34

Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

война, Киев
Под Киевом возможно снова будет горячо / Фото Reuters

Российские захватчики продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои.

Такой прогноз озвучили в Минобороны Великобритании в Twitter.

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, который является ключевой целью российских войск. Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - сообщили в Минобороны Британии.

Как сообщал Главред, 28 марта стало известно, что украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно. Идет зачистка города.

29 марта в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву.

Другие новости:

viber
новости Киева война в Украине новости Великобритании вторжение России
Реклама
Популярное
"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВсе случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в Украине Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРОЭлита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиШкольник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

Последние новости

11:00

"В одной роте из 500 выжили семеро": российский оккупант признался об истинных потерях РФ в Украине

10:48

Бойцы мусульманского батальона зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи

10:34

В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои - британская разведка

10:33

"Россияне – хуже фашистов во Вторую мировую": орки уничтожили дом 92-летней пенсионеркиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие

Реклама
10:29

Новолуние в апреле 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

10:22

Зеленскому в США доверяют больше, чем Байдену: рейтинг президента Украины – более 70%

09:58

Пенсионерка упала на колени и благодарила Бога, что город освободили ВСУ: в Сети появилось мощное видео

09:51

Конфликт Путина и Шойгу: СМИ выяснили, почему растет напряжение между президентом и Минобороны РФВидео

09:48

"Германия на 100% с Украиной": Берлин предоставит гарантии безопасности Киеву, но только после войны

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

09:14

Как Украина удерживает Россию от прорыва в Европумнение

08:58

Премьер Словении поддержал передачу Киеву систем ПРО С-300

08:36

Можно снести опостылевшего лидера: в гороскопе Путина наступили самые опасные четыре дняВидео

08:07

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

08:00

Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечениеВидео

07:03

Арахамия рассказал о новой оборонной концепции: Украина хочет мобилизовать миллион резервистов

06:41

Оккупанты саботируют приказы, выводят из строя технику и сбили свой самолет - британская разведкаВидео

06:29

Почему Великобритания не рискует давать Украине гарантии безопасности, как у НАТОмнение

06:08

Сенатор США рассказал о новой стратегии РФ в войне с Украиной

Реклама
06:03

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги

05:31

Украинские защитники захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК Тор оккупантов

05:11

Путина не полностью информируют о ходе войны России против Украины – Пентагон

04:35

"Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с БайденомВидео

03:58

Россия хочет установить "новый мировой порядок" вместе с Китаем - Лавров

03:50

Потап остроумно ответил на угрозы со стороны РФ: "Уважаемые шантажисты! Станьте в очередь!"

03:25

Как снять головную боль напряжения, если нет таблеток: действенные советы врачаФото

02:59

Арахамия назвал дату нового раунда переговоров с РФ и встречи президентов

02:35

Любимица Путина и оперная дива Анна Нетребко осудила войну с Украиной

02:31

Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

02:07

Арахамия раскрыл роль Абрамовича на переговорах

01:58

"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладахФото

01:29

"Заблудился" в Украине: ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ

01:21

Враг готовит новый удар: Зеленский объяснил план РФ с "отводом" войск от КиеваВидео

00:53

Зарево на весь город: в Харькове враг попал в газопроводВидео

00:51

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Пентагон вооружает Украину ударными беспилотниками, Javelin и StingerВидео

00:32

РФ выводит свои войска с Чернобыльской АЭС - Пентагон

00:24

Реабилитирована: Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну

00:22

Ищите другую работу: Зеленский отозвал послов из ряда стран

Реклама
00:11

Мы уходим в ЕС и получаем огромные деньги на восстановление - АрестовичВидео

00:06

Байден не смог ответить на вопрос о готовности США гарантировать безопасность УкраинеВидео

00:05

Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреВидео

30 марта, среда
23:58

Бегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в Украине

23:57

Налетит похолодание: Украину ждет резкая смена погодыВидео

23:47

Одна из 10 детей: в чем особенность любимой дочери Кадырова

23:41

Перелом в апреле и покушение на Зеленского: появился неожиданный прогноз о завершении войны

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:29

Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

23:11

13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в ПольшеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять