УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ успешно контратакует, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны Британии

29 марта 2022, 10:29

Контратаки украинских защитников в Ирпене, Буче и Гостомеле британская разведка называет успешными.

false
ВСУ успешно контратакует, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны Британии/ Фото Reuters

В британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций.

Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву. Об этом в Минобороны Британии говорят, опираясь на данные собственной разведки.

"В то же время Россия всё еще представляет значительную угрозу Киеву из-за своих ударных способностей", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что российские оккупанты продолжают наступать на Мариуполь, однако центр города остается под контролем защитников Украины.

На других направлениях россияне пытаются удержать свои позиции, и при этом пробуют восстановить и реорганизовать свои силы, говорят в Минобороны Великобритании.

Контратаки ВСУ под Киевом

Ранее сообщалось, что ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом. В направлении Ирпеня отброшены вражеские войска. При этом российские захватчики проводят маневры на северо-западном направлении и пытаются выйти на участки, чтобы угрожать Киеву.

28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Однако, как сообщил городской голова Ирпеня Александр Маршушин, сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. В новом обращении Зеленский рассказал, что захватчиков оттесняют от Киева.

Читайте также:

viber
новости Киева война в Украине ВСУ новости Великобритании вторжение России
Реклама
Популярное
Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой УкраиныПризрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак ВселеннойГороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной РФ отведет войска от Киева, Харькова, Сум, Чернигова: Арестович раскрыл дальнейшие планы оккупантовРФ отведет войска от Киева, Харькова, Сум, Чернигова: Арестович раскрыл дальнейшие планы оккупантов Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьГороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременность Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции КиеваРешение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

Последние новости

10:40

Оккупанты попали в Николаевскую ОГА, под завалами остаются восемь человек – Ким

10:33

В Стамбуле начались переговоры Украины и России

10:30

Гороскоп на завтра, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники

10:29

ВСУ успешно контратакует, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны Британии

10:19

Зеленский сделал то, на что никогда не решится Путин: как украинский президент обскакал российскогомнение

Реклама
10:17

Ракета оккупантов ударила по дому бывшего украинского премьера

10:03

"Ты захватить нас, собака, и не мечтай": в Лісапетном батальйоне пообещали перегрызть глотку ПутинуВидео

09:45

Украинцы уничтожили корабль "Саратов" в Бердянске оружием, не предназначенным для боев на море - СБУ

09:31

Когда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посол

09:18

Тотальное превосходство: ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФ

09:12

По примеру Сирии: почему Россия решила бомбить всю Украинумнение

08:52

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман

08:36

Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров": сколько стоит и чем опасен ракетный комплекс

08:32

В партии Путина предложили признать всех, кто говорит на русском, своими "соотечественниками"

07:57

Узнали от "товарищей", как в Украине бьют оккупантов: в России 58 военных отказались ехать на войну

07:51

"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ

07:24

Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО

07:07

РФ скапливает технику у границ Украины: в Курской области ее больше, чем было 24 февраля – эксперт

06:53

Украинские защитники навсегда приземлили новейший беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000

06:35

Небо над Украиной не закроют, миротворцев НАТО тоже не будет: Шольц назвал позицию Запада по войне

Реклама
06:27

Россия уже проиграла войну, но все еще пытается разрушить Украинумнение

06:02

Оккупанты России пытаются окружить ВСУ на Донбассе, чтобы надавить на Киев в переговорах – США

05:36

План Украины – это победа и освобождение территорий: Кулеба ответил Путину на угрозу "всех уничтожить"Видео

04:47

В Кремле рассказали, нажмет ли Путин на ядерную кнопку в войне с Украиной

04:15

"Совесть с хреном": Станислав Боклан пристыдил "армию молчащих" и пропутинских артистовВидео

04:00

Благодаря отцу: на кого зять Путина променял президентскую дочь, которую он готовит для власти царством

03:40

Повсюду головы орков, а Зеленский на коне: Арестович расшифровал предсказание Нострадамуса

03:25

РФ попытается выиграть вторую фазу войны: стратег по безопасности рассказала, как именно

03:10

Раскрыта паническая головная боль Путина в сфере безопасности

02:50

"Из-за тяжелых потерь": британская разведка заявила, что РФ перебросила в Украину "вагнеровцев"

02:25

Названа причина недомогания Абрамовича после переговоров

02:00

РФ не хочет "денацификации" и "демилитаризации" Украины и не против ее вступления в ЕС - Financial Times

01:39

100-метровое цунами за считанные секунды: что будет, если Путин запустит ядерную бомбу на УкраинуВидео

01:25

Гороскоп для Мариуполя: с чем еще придется столкнуться городу из-за войны

01:15

Оккупанты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: сотрудники станции назвали это самоубийством

01:02

Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице

00:51

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:48

"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре жалуются на препятствия в отходе от МПВидео

00:41

Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of ChangeВидео

00:40

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

Реклама
00:37

"Это безжалостная война": Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в УкраинеВидео

00:30

Ядерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятатьсяВидео

00:16

Оккупантов оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об атаке ВСУВидео

28 марта, понедельник
23:45

"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии

23:38

Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь ПутинаВидео

23:37

"У Путина агония": эксперты проанализировали "лунное лицо" главы РФ и назвали его диагноз

23:03

Путин и Шойгу прячутся в ядерных бункерах на Урале: появились подробностиВидео

23:00

Российский военный - ключевая фигура в аннексии Крыма признал провал путинской армии

22:52

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо

22:19

Корбан объяснил спокойную ситуацию в ДнепреВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять