ВСУ успешно контратакует, однако угроза Киеву сохраняется – Минобороны Британии/ Фото Reuters

В британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций.

Однако в британском оборонном ведомстве подчеркивают, что оккупанты всё еще угрожают Киеву. Об этом в Минобороны Британии говорят, опираясь на данные собственной разведки.

"В то же время Россия всё еще представляет значительную угрозу Киеву из-за своих ударных способностей", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что российские оккупанты продолжают наступать на Мариуполь, однако центр города остается под контролем защитников Украины.

На других направлениях россияне пытаются удержать свои позиции, и при этом пробуют восстановить и реорганизовать свои силы, говорят в Минобороны Великобритании.

Контратаки ВСУ под Киевом

Ранее сообщалось, что ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом. В направлении Ирпеня отброшены вражеские войска. При этом российские захватчики проводят маневры на северо-западном направлении и пытаются выйти на участки, чтобы угрожать Киеву.

28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков. Однако, как сообщил городской голова Ирпеня Александр Маршушин, сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. В новом обращении Зеленский рассказал, что захватчиков оттесняют от Киева.

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