УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом: в направлении Ирпеня отброшены вражеские войска

28 марта 2022, 12:16

Захватчики проводят маневры на северо-западном направлении и пытаются выйти на участки, чтобы угрожать Киеву, сказал Петр Кузик.

украинский военный, украинские военные, украинский солдат, украинские солдаты, ВСУ
ВСУ продолжают удерживать оборону Киева / Макс Левин

Силы обороны Украины отбросили вражеские войска России от Киева по направлению к Ирпеню и закрепляются на позициях. Проводится работа по зачистке оккупантов в направлении левого берега, украинские силы пытаются разорвать пути снабжения. В столице продолжается оборудование оборонительных укреплений. На северо-западном направлении противник пытается создать угрозу для Киева, но ситуация остается под контролем. Об этом заявил командир столичной территориальной обороны Петр Кузик.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Киев продолжает укреплять оборону. Российские ракеты сбивает противовоздушная оборона, а украинские военные оттесняют оккупанта от столицы.

В частности, 27 марта ВСУ по направлению к Ирпеню серьезно отбросили врага от Киева. Идет закрепление на позициях.

"Почистили там, в том направлении, хорошо", - отметил Кузик.

Кроме того, украинские вооруженные силы проводят работу в направлении левого берега – зачищают села и ликвидируют вражеские подразделения.

"Сейчас пытаемся перерезать пути снабжения. Если это удастся – будет идеальная ситуация", - сказал Кузик.

Впрочем, по его словам, на северно-западном направлении оккупационные войска реализуют маневры и пытаются оказаться на участках, чтобы угрожать столице. Их уже большое количество, но пока недостаточное для нанесения вреда Киеву или штурма города.

"Я так понимаю, что мы ждем, пока они скопятся. Артиллерия все видит наша, все вроде под контролем. Мы тех придурков ждем, пока они развернутся, соберутся достаточным количеством, чтобы работать по ним", - считает командир киевской территориальной обороны.

Также он подчеркнул, что группировки вражеских подразделений в северо-западной части Киевской области постепенно ликвидируются.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко ранее заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины. По его словам, следует готовиться к следующей фазе вражеского наступления на Харьковском направлении и Донбассе. Целью врага также остается Киев.

viber
новости Киева война в Украине Киевская область война России и Украины
Реклама
Популярное
"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине "Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны Резко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреляРезко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреля Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждогоВкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждого Оккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведкаОккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведка

Последние новости

12:24

"Дети искали мам": уцелевшая в бомбардировке драмтеатра в Мариуполе пешком дошла до Бердянска

12:17

Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцевВидео

12:16

ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом: в направлении Ирпеня отброшены вражеские войска

12:13

Явное поражение Москвы: почему россияне еще могут сами сжечь Кремльмнение

11:41

Дикусар попал под ракетный обстрел: хореограф рассказал о пережитомВидео

Реклама
11:40

Российский оппозиционер оценил шансы на свержение Путина

11:37

Полтавщина планирует засеять 1,4 млн га полей

11:22

Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныВидео

11:19

Договор Украины с Россией: у Зеленского заявили, что Турция может стать гарантом безопасности

11:16

Италия принимает украинских беженцев – как добраться и найти жилье

10:51

Дальше будет только эскалация: российский оппозиционер предупредил о планах Путина в Украине

10:46

19-летний тиктокер глумился над памятью погибших украинских военных: его нашли и наказалиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман

10:26

Россия меняет стратегию войны: враг намерен увеличить число ракетных ударов по Украине – МВД

10:08

"В Сирии такого не было": российские оккупанты жалуются женам, что война в Украине стала невыносимойВидео

09:41

Уничтожение БДК Саратов стало ударом для России: корабли ЧФ боятся приближаться к Украине – Британия

09:29

Новый турецкий боевой дрон Bayraktar MIUS оснастят украинским "сердцем"

09:24

Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной

09:12

Россия неизбежно проиграет войну и потеряет часть собственной территориимнение

08:48

Пока нет доказательств, что Россия ограничится только Донбассом - посол США в НАТО

Реклама
08:13

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и хорошая новость

08:04

Мирного договора между Киевом и Москвой не будет, пока каждая сторона верит в победу - BloombergВидео

07:59

В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу

07:13

Рекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - АрестовичВидео

07:10

Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой

06:41

Почему война с Украиной уже проиграна Россиеймнение

06:37

ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке уже в 12-й разВидео

06:25

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни

06:11

Украине не нужен замороженный конфликт: Зеленский прокомментировал предложение ввести миротворцев

05:37

Оккупанты бежали с поля боя и оставили ВСУ "подарок" - редкий миномет 2С23 Нона-СВК

05:05

Зеленский назвал уступку, на которую Украина готова пойти в переговорах с РФ

04:39

Мир и восстановление нормальной жизни: Зеленский назвал цель Киева на переговорах с РоссиейВидео

04:20

"Чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые украинцы": Панин пожелал фанатам Путина вечных кошмаровВидео

04:18

Байден заявил, что не призывал сменить власть в РоссииВидео

03:34

Вилла в Италии – в прошлом: пропагандиста РФ Соловьева заметили в скромном подмосковном пансионатеВидео

02:46

Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – ГрозевВидео

01:39

Враг перебрасывает "Искандеры" к границе Украины со стороны Беларуси – ГенштабВидео

01:05

"Если они нервничают, то мы всё правильно делаем": Зеленский отреагировал на запрет его интервью в РФВидео

00:57

В Азербайджане "опустили" минобороны РФ и обвинили Москву во лжи по "Нагорному Карабаху"Видео

00:51

Приметы на 28 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:27

Российские захватчики покинули Славутич – мэр

00:26

"Гореть вам в аду, черти кацапские": дом лидера группы Друга ріка уничтожен российским снарядом

27 марта, воскресенье
23:53

Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли деталиВидео

23:27

Оккупанты жестоко расстреляли под Изюмом целую семью, среди погибших – 3-летний ребенок

23:26

"Одноклеточные существа": Игорь Кондратюк предложил Лободе и Maruv показывать голые попы оккупантамВидео

22:52

"Это просто скотство, они похищают детей": Зеленский пригрозил РФ остановкой переговоров об обменеВидео

22:38

РФ нанесла новые ракетные удары: в городах Украины гремят мощные взрывыВидео

22:09

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:04

"К мертвым собакам лучше относятся": Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшимВидео

22:01

Итоги визита Байдена в Польшу: почему США нужно, чтобы война в Украине продолжаласьмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять