ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом: в направлении Ирпеня отброшены вражеские войска

ВСУ продолжают удерживать оборону Киева / Макс Левин

Силы обороны Украины отбросили вражеские войска России от Киева по направлению к Ирпеню и закрепляются на позициях. Проводится работа по зачистке оккупантов в направлении левого берега, украинские силы пытаются разорвать пути снабжения. В столице продолжается оборудование оборонительных укреплений. На северо-западном направлении противник пытается создать угрозу для Киева, но ситуация остается под контролем. Об этом заявил командир столичной территориальной обороны Петр Кузик.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Киев продолжает укреплять оборону. Российские ракеты сбивает противовоздушная оборона, а украинские военные оттесняют оккупанта от столицы.

В частности, 27 марта ВСУ по направлению к Ирпеню серьезно отбросили врага от Киева. Идет закрепление на позициях.

"Почистили там, в том направлении, хорошо", - отметил Кузик.

Кроме того, украинские вооруженные силы проводят работу в направлении левого берега – зачищают села и ликвидируют вражеские подразделения.

"Сейчас пытаемся перерезать пути снабжения. Если это удастся – будет идеальная ситуация", - сказал Кузик.

Впрочем, по его словам, на северно-западном направлении оккупационные войска реализуют маневры и пытаются оказаться на участках, чтобы угрожать столице. Их уже большое количество, но пока недостаточное для нанесения вреда Киеву или штурма города.

"Я так понимаю, что мы ждем, пока они скопятся. Артиллерия все видит наша, все вроде под контролем. Мы тех придурков ждем, пока они развернутся, соберутся достаточным количеством, чтобы работать по ним", - считает командир киевской территориальной обороны.

Также он подчеркнул, что группировки вражеских подразделений в северо-западной части Киевской области постепенно ликвидируются.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко ранее заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины. По его словам, следует готовиться к следующей фазе вражеского наступления на Харьковском направлении и Донбассе. Целью врага также остается Киев.