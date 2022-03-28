ВСУ освободили Ирпень: оккупанты пошли за русским кораблем

ВСУ / УНИАН

Украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков.

Как сообщил городской голова Ирпеня Александр Маршушин, сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно.

По его словам, сейчас идет зачистка города.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.

Как сообщал Главред, в понедельник, 21 марта, украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок городского типа Макаров в Киевской области.

Ранее WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников писало о том, что президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель. Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

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