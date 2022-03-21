УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ

21 марта 2022, 07:16

РФ хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымом, а также расширить контроль над Донбассом. Статус Киева остается открытым вопросом.

Путин
Путин скорректировал свою тактику в войне против Украины / Reuters

Президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель.

Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Чиновники в администрации Байдена согласны с новой оценкой намерений хозяина Кремля. План Путина в том, чтобы Киев принял претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну.

Похоже, Путин применит тактику осады. Это означает, что в течение недель, а возможно и месяцев, будут продолжаться ракетные, артиллерийские атаки со стороны российских вооруженных сил.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха, считают официальные лица США.

Читайте такжеГотовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной"Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить Киев и взять столицу", - говорится в статье.

Отметим, интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведки. Это точка зрения некоторых официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.

Как сообщал Главред, штурм Киева как таковой невозможен, считает директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа. Однако российские оккупанты будут предпринимать попытки взять столицу в кольцо.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Путин вторжение России новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца Когда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала датыКогда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала даты Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистовУничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов Война в Украине против российских оккупантов: астролог назвала поворотную датуВойна в Украине против российских оккупантов: астролог назвала поворотную дату

Последние новости

08:38

Как побороть бессонницу: психотерапевт рассказала, как уснуть во время войны

08:31

Боевые действия переместятся на территорию Беларуси, или Почему засуетился Лукашенкомнение

08:30

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликты

08:15

Агрессоры мародерят и вывозят в Россию авто, бытовую технику и украинские продукты

08:01

Оккупанты нанесли два ракетных удара по полигону на Ровенщине

Реклама
07:53

ВСУ захватили супертрофей - новейшую командно-штабную машину армии РФ со всеми данными

07:50

Как поднять низкое давление: кардиолог дала простые советы

07:33

В США допустили, что иные страны НАТО могут ввести войска в Украину

07:16

"План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ

06:57

"Теперь он жрет чернозем": украинские военные уничтожили "Людоеда" из "ДНР"

06:53

В Беларуси "партизаны" перешли к сопротивлению: взрывают поезда и ломают российскую технику

06:44

Посол Китая в США опроверг предоставление военной помощи РФ в войне против Украины

06:37

Бомбы могут вернуться бумерангом на головы россиян: как жителям России остановить войнумнение

06:23

В Италии в автоаварии погибла 5-летняя беженка из Украины

06:13

У путинской армии он был один: ВСУ уничтожили редкий танк противника

05:55

На Черниговщине украинцы захватили новейшую российскую технику "Мста-С": трофей отвезли трактором

05:51

"Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!": Анастасия Приходько гневно обратилась к Путину

05:29

В Сумах утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" - губернатор

04:51

Погибшие и пострадавший: стало известно, к чему привел обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве

03:45

РФ перебрасывает новые войска и технику в Украину – CITВидео

Реклама
02:53

"Ехал защищать свою страну": покончил с собой украинский математик, которого не выпустили из РФ

02:09

Оккупанты предложили "сдать" Мариуполь и нарвались на жестую ответкуВидео

01:23

Прямые переговоры с РФ могут состояться в Иерусалиме - ЗеленскийВидео

01:05

Не удается достичь поставленной цели: оккупанты несут значительные потериВидео

00:51

Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

Мощные взрывы в Киеве: что известно о жертвах и разрушениях

00:28

Переговоры Украины и России пройдут 21 марта - ПодолякВидео

00:07

Война в Украине: сколько вражеских самолетов уже сбили ВСУ

20 марта, воскресенье
23:40

"Отправляться домой грузом 200": в Украине жестко предупредили белорусовВидео

23:35

Киев вновь под обстрелами: пострадали жилые дома и ТРЦ

23:09

Гороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 годуВидео

23:01

"Освободители" захватили в плен гуманитарную колонну на Харьковщине

22:57

"Закрыть небо над акваторией": что известно о минировании Россией Черного моряВидео

22:51

Мы им "показали дулю" и просто уничтожаем: Арестович назвал мечту ПутинаВидео

22:30

Россиян зовут на военную службу через квитанции за коммуналку

22:23

Сбой в работе Приват24: названы сроки окончания технологической настройкиВидео

22:15

Зеленский признался, как его дети узнали о войне и боятся за жизнь отцаВидео

21:57

НАТО никогда на это не пойдет: Арестович о вступлении Украины в АльянсВидео

21:42

ВСУ "перемололи" орков на Донбассе: уничтожены десятки танков и БМП врагаВидео

21:39

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: неожиданное исцеление, резкие перемены и финансовая пауза

Реклама
21:34

"Это настоящий ад": жители Мариуполя рассказали о происходящем в городеВидео

21:07

В Украину идет настоящее лето: где в марте будет до +17Видео

20:59

Пентагон об ударе гиперзвуковыми ракетами: РФ не светит перелом в войнеВидео

20:58

В Херсоне расстреляли помощника коллаборанта Сальдо, который поддержал оккупацию города - Казанский

20:50

"Судьбу России будет решать Украина, а не Путин": эксперт пояснил, что ждет РФ в обозримом будущем

20:39

Возросло количество белорусов, не поддерживающих участие в войне против Украины

20:34

У Зеленского назвали причину катастрофического провала блицкрига РФ в УкраинеВидео

20:20

​Сотни трупов за сутки: свежая статистика потерь войск Путина в УкраинеВидео

20:12

Приметы на 22 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду во время войныВидео

20:11

В Белом доме рассказали, возможен ли визит Байдена в УкраинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять