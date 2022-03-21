"План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ

Путин скорректировал свою тактику в войне против Украины / Reuters

Президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель.

Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Чиновники в администрации Байдена согласны с новой оценкой намерений хозяина Кремля. План Путина в том, чтобы Киев принял претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну.

Похоже, Путин применит тактику осады. Это означает, что в течение недель, а возможно и месяцев, будут продолжаться ракетные, артиллерийские атаки со стороны российских вооруженных сил.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха, считают официальные лица США.

Читайте такжеГотовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной"Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить Киев и взять столицу", - говорится в статье.

Отметим, интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведки. Это точка зрения некоторых официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.

Как сообщал Главред, штурм Киева как таковой невозможен, считает директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа. Однако российские оккупанты будут предпринимать попытки взять столицу в кольцо.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

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