Возможна блокада и террористические акты: сможет ли враг штурмовать Киев и к чему стоит готовиться

Оккупанты попытаются взять Киев в кольцо и отрезать его от логистики и снабжения/ Макс Левин

Штурм Киева как таковой невозможен, считает директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа. Однако российские оккупанты будут предпринимать попытки взять столицу в кольцо.

Для того, чтобы избежать создания вражеского кольца вокруг Киева, украинская армия должна победить на локальном театре военных действий. Об этом Шулипа заявил в интервью Главреду.

"До того, пока мы не уничтожим 10 тысяч российско-фашистских захватчиков и не осуществим резкую победу на локальном театре военных действий, будут делаться попытки взятия Киева в кольцо, чтобы отрезать столицу от поставок и логистики", – отметил он.

Также возможны попытки проникновения в Киев различных вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые будут пытаться осуществлять террористические акты и информационно-психологические операции.

"Например, какие-то фрики могут заскочить и, условно говоря, на здании Оболонской районной администрации повесить российский флаг, и за те 5 минут, пока он там продержится, успеть сделать небольшое видео для роспропаганди", – отмечает эксперт.

Для того, чтобы взять украинскую столицу в кольцо, противник может также привлечь небольшое подкрепление с территории Беларуси, которое может поступить в ближайшее время. Еще один возможный вариант действий врага – он может попытаться прорвать оборону на северном направлении (со стороны Вышгорода).

Ранее сообщалось, что российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 км В ВСУ отметили, что каждый город на подступах к украинской столице готовится как узел сопротивления.

Напомним, под Киевом героически погибли трое украинских танкистов Сергей Васич, Олег Свинчук и Виталий Пархомук. С их помощью были уничтожены шесть единиц российской тяжелой техники, и оккупанты были отброшены, что позволило ВСУ перейти в контрнаступление и освободить село Макаров.

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