Врага отбросили от Киева на 70 км: в ВСУ рассказали о провале плана окружения

/ Макс Левин

Российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 км, заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, захват Киева является одной из самых главных стратегических задач для врага, передает УНИАН.

"План провалился. Киев, как планировали оккупанты, за три дня не сдался", - констатировал он.

Грузевич отметил, что украинские военные полностью сорвали планы врага.

"На сегодня по правому берегу реки (Днепр) враг остановлен почти за 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице. По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Так что можете быть спокойными. Но враг перешел к другой тактике – цинично расстреливает нашу инфраструктуру", - подчеркнул бригадный генерал.

Также он сказал, что каждый город на подступах к Киеву готовится как узел сопротивления.

"Наш командующий каждый день объезжает Киев и Киевскую область, проверяет состояние готовности, и могу вас заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен. Единодушно все громады заявляют, что врага они дальше не пропустят", - заверил Грузевич.

По его словам, создана группировка войск для обороны Киева и Киевской области.

"Создано два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий", - добавил Грузевич.

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Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

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